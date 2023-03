Einbrecher erschoss Ente, Graureiher und Frosch

Lampenschirm zerschossen

Die Einbrüche und Diebstähle beging er angeblich aus Geldnot. Der Mann gestand aber auch, in einem öffentlichen Bad am Irrsee einen Lampenschirm zerschossen zu haben. In einem Naturschutzgebiet in Kirchdorf am Inn soll er mit dem Gewehr, das er legal besaß, eine Stockente umgebracht haben. Und er war offenbar an der Tötung eines Graureihers beteiligt. Außerdem soll er auf einer Straße einen Frosch aus nächster Nähe erschossen haben.