Hunderte „kritische Vorfälle“ in den Spitälern

„Wie steht es um die Sicherheit der Patienten in den weiß-grünen Spitälern und Pflegeheimen?“ Das wollten die steirischen Neos von ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß wissen. Die brandaktuelle Beantwortung, die der „Steirerkrone“ vorliegt, lässt beim pinken Landtagsmandatar Robert Reif die Alarmglocken schrillen: So erfasste die Kages im Vorjahr insgesamt 424 kritische Vorfälle in ihren Krankenhäusern.