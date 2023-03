Mikl-Leitner angelobt ++ Babler will an SPÖ-Spitze

Gestern ist die neue Landesregierung in Niederösterreich offiziell vom Landtag gewählt worden. Die ÖVP rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geht in Koalition mit der FPÖ. Wie es die österreichische Verfassung vorsieht, ist die Angelobung zur Landeshauptfrau aber erst richtig offiziell, wenn auch der Bundespräsident in einem formalen Akt mit Handschlag und Unterschrift die Landeshauptfrau bestätigt. Die Angelobung bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute in der Hofburg stattgefunden. Van der Bellen hat bei der Angelobung auch auf die schwarz-blaue Koalition Bezug genommen und dabei auch nicht mit Kritik gespart.