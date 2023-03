„Wild-West“-Parken hat ab April endlich ein Ende

Scooter sind praktische Vehikel in der Stadt – allerdings muss man sie auch regelkonform nutzen. Das bedeutet nicht nur, dass man die Geschwindigkeit anpassen muss, sondern vor allem, dass man sie nicht einfach irgendwo hinstellen oder hinwerfen darf“, betont VP-Stadtvize Martin Hajart und spricht damit das große Problem mit den Scootern an: das „Wild-West“-Parken. Dieses Scooter-Chaos will Hajart nun in Abstimmung mit FP-Sicherheitsreferent Michael Raml in den Griff bekommen, und zwar – ähnlich wie beispielsweise in Wien – mit klaren Regeln zum Abstellen. So werden derzeit rund 100 Abstellplätze in der Innenstadt geprüft und mit den drei Betreibern akkordiert.