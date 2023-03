Schwere Unfälle mit Feuer, Eingeklemmten und Stau

Und schließlich krachte es auch noch in Neuhofen an der Krems: Hier waren ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der Lenker des Zweirades kam ebenfalls per Rettungshubschrauber ins Kepler-Uniklinkum. Der Unfallhergang ist inzwischen auch geklärt: Ein 41-jähriger Autofahrer war auf der Kremstalbundesstraße Richtung Neuhofen an der Krems unterwegs, wollte links zur Grundstraße abbiegen. Er blieb kurz stehen, um einen entgegenkommenden Pkw vorbeizulassen, übersah aber den hinter diesem fahrenden 23-jährigen Motorradfahrer. Er fuhr wieder los und es kam zur Kollision mit dem Zweiradlenker, der noch 30 Meter am Straßenrand entlangschlitterte und schwere Verletztungen erlitt.