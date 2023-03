Tiroler Firmenpleiten steigen, Ende nicht in Sicht

Größte Pleite des heurigen Jahres in Tirol

In 48 der 91 Fälle wurde mangels kostendeckendem Verfahren ein Insolvenzverfahren gar nicht erst eröffnet. Besonders bemerkenswert laut KSV: Waren im letzten Jahrzehnt in Tirol vor allem Klein- und Kleinstunternehmen von einer Pleite betroffen, wird im heurigen Jahr das bisher größte Insolvenzverfahren in Innsbruck abgewickelt. „Die Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH aus Absam mit ihren über 200 Mitarbeitern strebt im Rahmen eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung einen finanziellen Neustart an. Bereits heute ist klar, dass ein Sanierungsplan nur durch den Einstieg eines Investors finanzierbar sein wird“, meint Schaller.