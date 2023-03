Vor der Kamera kämpft sie für die ewige Liebe

Steirerin wird zur TV-Expertin

Nach einer Ausbildung zur Krankenschwester und einigen Jahren als Psychotherapeutin in Wien schien ihr Leben in Berlin mit eigener Praxis in geregelten Bahnen zu verlaufen. „Ich habe gedacht, ich kann jetzt Yoga machen und einen Partner finden, aber da hatte ich wohl falsch gedacht“, schmunzelt sie. Das Schicksal läutete eines Tages dann am Telefon. „Die Produktionsfirma von Sat.1 ist mit einem Angebot an mich herangetreten. Das Thema Liebe hat mich also durch ein TV-Format wieder gefunden.“ Ursprünglich sei eine Karriere vor der Kamera aber nicht am Plan der 41-Jährigen gewesen, doch sie habe die Kuppelshow als Chance gesehen, ihr Wissen weiterzugeben, auch wenn ihr der erste Drehtag schlaflose Nächte bereitet hat. Von Lampenfieber ist fast zehn Jahre später keine Rede mehr. Souverän zeigt sich die Steirerin im deutschen Fernsehen.