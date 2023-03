Mutter teilte mit drei 15-Jährigen die Anklagebank

Dem halbstarken Trio warf die Staatsanwaltschaft vor, am 23. Oktober des Vorjahres zwei Jugendliche in der Stadt Salzburg durch Tritte und Schläge verletzt zu haben. Danach folgten Drohungen per Whatsapp, wie etwa: „Ich werde ihn nochmals schlagen, wenn ich ihn sehe, ich schwöre auf meine Oma!“