Fachkraftausbildung mit der Conversio Group

In Österreich macht sich der Fachkräftemangel immer stärker bemerkbar. Dementsprechend steuern viele Unternehmen dagegen an und bilden verstärkt die dringend benötigten Fachkräfte der Zukunft selbst aus. Hier beginnt der Ansatz schon bei den Jungen. Bei der Lehrlingsmesse in Klagenfurt konnten die interessierten Jugendlichen gleich mal ein wenig Praxisluft schnuppern.