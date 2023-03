Kärntner Wellness-Resort Opfer von Hacker-Angriff

„Unser Instagram Account wurde leider gehackt, dadurch bekommen alle Spam und Phishing Nachrichten“, warnt das Feuerberg Mountain Resort auf Facebook seine knapp 72.000 Follower. Der gehackte Instagram-Account mit rund 42.000 Followern war daraufhin am Montagabend nicht mehr aufrufbar. „Wir stehen mit Meta (Facebook-Mutterkonzern, Anm.) bereits in Kontakt und bemühen uns, unseren Account zurückzubekommen“, so Hotelier Erwin Berger zur „Krone“.