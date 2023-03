„Fahne“ verriet nach Auffahrunfall Lkw-Lenker

Am Montag gegen 6.40 Uhr früh ereignete sich auf der Autobahn A1, Knoten Linz, im Gemeindegebiet Ansfelden ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 57-jähriger Lenker eines Klein-LKW übersah im dichten Morgenverkehr, dass der Klein-LKW vor ihm, bremste. Der 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in weiterer Folge in das Heck, des vor ihm fahrenden Klein-LKW.