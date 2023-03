In Sachen Make-up ist „weniger mehr“

In einem Interview mit dem „Harper‘s Bazaar“-Magazin für die „What‘s Inside My Beauty Bag?“-Reihe verriet die Prominente: „Der beste Schönheitsratschlag, den ich je bekam, ist, dass weniger mehr ist. Meine Herangehensweise an Make-up hat sich im Laufe der Zeit geändert, ich trage jetzt definitiv viel weniger davon. Ich habe das Tragen von viel Make-up wirklich genossen, als ich jünger war, aber jetzt sehe ich ein schönes Bad mit duftenden Salzen und einer Gesichtsmaske wirklich als eine echt großartige Sache. Das ist ein echter Moment der Entspannung und Ruhe und das genieße ich wirklich.“