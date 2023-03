Arnautovic fehlt: Drei weitere Absagen im ÖFB-Team

Rangnick hat damit vorerst drei Torhüter - anstelle des erkrankten Alexander Schlager hatte er bereits am Sonntag Patrick Pentz nachberufen - und 21 Feldspieler in seinem Kader, der am Montag in Windischgarsten zusammentraf. Offen ist, ob Kapitän David Alaba in den Spielen in Linz am Freitag gegen Aserbaidschan und am folgenden Montag gegen Estland (jeweils 20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zum Einsatz kommen wird. Der Real-Madrid-Profi hat wegen einer Oberschenkelverletzung seit einem Monat kein Teamtraining absolviert, wollte aber auf jeden Fall zum ÖFB-Team anreisen.