Radioaktives Material in Thailand gefunden

Das sagte der Gouverneur der Provinz Prachinburi, Ronnarong Nakornjinda, am Montag. Das radioaktive Material sei in einem geschlossenen Bereich. Den 70 Beschäftigten der Gießerei, in der es gefunden wurde, geht es laut den Gesundheitsbehörden bisher gut. Die Behörden überprüfen nun die Strahlungswerte in der Umgebung. Bisher sei kein radioaktives Material „aus dem Kontrollgebiet ausgetreten“, sagte Kitkawin Aramrun von der thailändischen Atomforschungsbehörde. Diese sei zuversichtlich, dass die Lage unter Kontrolle gehalten werden könne.