Insektenkrimi: Krabbelnde Spannung im hohen Gras

Damit der „Wiesenkrimi“ zur Premiere am Samstag richtig rascheln konnte, haben die Kooperationspartner Stadttheater und Theater WalTzwerk als insektentauglichen Ersatz für den erkrankten Markus Achatz, den aus Eisenkappel stammenden Christopher Ammann aus Hamburg geholt. Dieser schlüpft nach nur einem Probentag überzeugend mimikreich und gestenstark in unzählige Krabbeltierhüllen: Vom coolen, sechsbeinigen Gartendetektiv Muldoon, der in schwarzer Lederjacke und rotem Hemd (Kostüm: Anna Gentilini) durch seine aufregende Geschichte führt, über den zuckenden, zuckerabhängigen Käfer Jack bis zur zart singenden Ameise Clarissa - was ihm Szenenapplaus einbringt.