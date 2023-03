„Tagebuch einer Pariser Affäre“: Sex ohne Romanze?

Doch die Chemie stimmt nicht nur beim Sex in Hotelzimmern und leer stehenden Wohnungen von Bekannten. Sie sehen sich immer öfter und länger und verbringen idyllische Wochenenden im Grünen. Langsam schleichen sich Gefühle ein, die beide eigentlich nicht wollten. Erste Anzeichen von Eifersucht tauchen auf. Simon reagiert argwöhnisch, als Charlotte von den ungenierten und willkommenen Annäherungsversuchen eines jungen Mannes erzählt, dem sie im Bus begegnet ist. Auch Charlotte verändert ihr Verhalten. So taucht sie unvermittelt an Simons Arbeitsplatz auf, wo er schwangere Frauen auf die Geburt vorbereitet. Um die ersten Gewitterwolken zu vertreiben, gehen sie eine Dreiecksbeziehung mit der jungen Louise ein.