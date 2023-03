Tierliebhaberin fand drei tote Katzen im Garten

Trude Peck aus Pamhagen hat ein großes Herz für Tiere. Deshalb dürfen auch Streuner zu ihr kommen. Als die Wochenpendlerin am Freitag mit ihrer Familie aus Wien nach Hause kam, fiel ihr auf, dass nicht alle der sechs bis acht Katzen, die sie versorgt, im Garten waren. Also hielt sie am Samstag noch einmal Ausschau nach ihnen.