15 Sekunden Demokratie auf TikTok finden kaum Fans

Begeisterung für Politik möchte ÖVP-Landtagspräsident Max Hiegelsberger bei der Jugend wecken. Doch dort, wo man die jungen Leute heutzutage am ehesten erreicht – etwa auf der Videoplattform Tiktok – ist noch viel Luft nach oben. Fast ein halbes Jahr gibt es schon politok.at, wo Moderatorin Anna in jeweils 15 Sekunden tapfer politische Bildung macht, was aber erst 193 Follower gebracht hat. Vielleicht muss – wie in der Karikatur – ja Hiegelsberger selbst öfter aufs Video!