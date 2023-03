Terence Hill: „Hab noch ein paar Patronen im Colt“

Hill besitzt die italienische, die deutsche und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er spricht gut und gerne Deutsch, bezeichnete die Sprache gar als seine „Muttersprache“. Seine Karriere startete er erst in kleineren, dann Monumentalfilmen wie „Der Leopard“ an der Seite von Claudia Cardinale, 1967 wechselte er das Genre und begann seine Weltkarriere als trickreicher Cowboy in Italowestern. Hill hatte zwei Söhne, Jess und Ross. Zweiterer kam 1990 bei einem Autounfall ums Leben.