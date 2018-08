Terence Hills Hommage an Bud Spencer

Für Hill war der Tod seines Freundes eine Hiobsbotschaft. Und das, obwohl ihm selbst der wohl schlimmste Schicksalsschlag widerfuhr, als 1990 sein erst 17-jähriger Sohn bei einem Unfall starb. „Als ich über den Tod von Bud unterrichtet wurde, war ich gerade in Almería. Jener Ort, wo wir uns das erste Mal für Dreharbeiten begegnet waren. Und mir wurde klar, dass nichts zufällig passiert“, so Hill bei seiner bewegenden Rede anlässlich der Trauerfeier für Bud Spencer. Somit darf man gespannt sein, was er alles in seinen neuen Film hineingepackt hat.