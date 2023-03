Klagenfurt-Bomber „wichtiger“ als ManCitys Haaland

Womit der 32-Jährige den viertbesten Wert aller Top-Drei-Knipser in Europas Top-Fünf-Ligen (England, Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich) aufweist - zumindest prozentuell, was die erzielten Treffer im Vergleich zum Gesamtscore der Mannschaft angeht. Damit ist „Pinki“ wichtiger für Klagenfurt als Weltklasse-Stürmer Haaland für Manchester City! Die Torquote des Norwegers liegt in der Premier League bei 41,8 Prozent. Mit drei Punkten sind die Kärntner fix in der Meistergruppe, Rechenspiele mag Coach Pacult nicht, daher die Order: „Ich will keine Liveticker-Meldungen!“