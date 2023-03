Stehen ÖVP und SPÖ in Salzburg vor Verlusten?

Man sollte keiner Umfrage trauen, aber mit Umfragen wird auch Politik gemacht: Die „Salzburger Nachrichten“ sind jetzt in den Umfrage-Zirkus eingestiegen. Meinungsforscher Peter Hajek will mit seinem Institut „Public Opinion Strategies“ ein repräsentatives Lagebild vor den Salzburger Landtagswahlen am 23. April erhoben haben. Die Umfrage ist freilich noch vor dem Koalitionspakt zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich erstellt worden.