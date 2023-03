Rosen für Orban, Würstel und eine klare Abfuhr

Im blau illuminierten Halleiner Ziegelstadel traf sich Salzburgs FPÖ am Freitagabend zum Wahlkampfauftakt. Bei Bier und Würstel hing die freiheitliche Basis gebannt an den Lippen von Frontfrau Marlene Svazek. Von einem „Kurztrip nach Budapest“ zu Ungarns Ministerpräsident Orban ist die Flachgauerin ohne ihren Reisegefährten Herbert Kickl zurückgekehrt. Der FPÖ-Chef gab der Salzburger Basis am Freitag nicht die Ehre. Doch Svazek versprach: „Er wird bald kommen.“ Orban streute die Politikerin Rosen – er sei einer der letzten echten Konservativen in Europa.