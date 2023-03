Umbruch beim DFB! Flick nominiert Ex-Salzburger

Der 24-jährige Deutsche mit kosovarischen Wurzeln hat in seiner Jugend in Salzburg gespielt und sich über den FC Liefering zu Red Bull Salzburg hochgearbeitet. Berisha, der auch für den LASK und Altach gespielt hat, konnte sich in Salzburg trotz seines Torriechers (24 Tore in 58 Spielen) nie wirklich durchsetzten und wechselte im Sommer 2021 zu Fenerbahce Istanbul, von wo der Offensivspieler für diese Saison vom FC Augsburg ausgeliehen ist.