Schwarz-Blau in NÖ ++ Präsident Xi reist zu Putin

Xi werde mit Putin am Montagnachmittag zusammentreffen, kündigte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow an. Am Dienstag werde es weitere Gespräche und in der Folge ein gemeinsames Statement vor Medienvertretern geben. Darüber hinaus würden „wichtige bilaterale Dokumente“ unterzeichnet. China und Russland hatten kurz vor Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine eine umfassende Zusammenarbeit verabredet.