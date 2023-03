SPÖ-Stadtchef: „Wahl-Ziel muss Regierung sein“

Kein Beruf ist so nah an den Leuten wie jener des Bürgermeisters, findet Erich Rohrmoser, der seit 2013 die drittgrößte Stadtgemeinde Salzburgs gemäß Einwohnerzahl anführt. „Man muss die Menschen mögen, darf Sachen nicht persönlich nehmen und man muss sich viel Zeit nehmen“, skizziert er seinen Job und legt nach genau zehn Jahren eine Bilanz hin: mehr Einwohner (17.250), mehr Wohnungen (9928), mehr Arbeitsplätze (rund 6800) und mehr Budget (59,3 Millionen Euro). Saalfelden wuchs trotz Krisen-Jahren in allen Bereichen. Damit gehen auch neue Herausforderungen einher.