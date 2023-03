„Ginny & Georgia“-Star Brianne Howey schwanger

„Ginny & Georgia“

Howey spielt in der Netflix-Serie „Ginny & Georgia“ eine 30-jährige Mutter, die mit ihrer 15-jährige Tochter Ginny und ihrem jüngeren Sohn Austin in eine idyllische Stadt in New England zieht. Dort will ihren Kindern ein schöneres Leben ermöglichen, als sie es als Jugendliche hatte.