Mistress Aurora Nia Noxx klärt übers Knebeln auf

Bei „Let‘s talk about Sex - mit Sandra Spick“ geht es dieses Mal um das Knebeln - eine Vorliebe, die in den Bereich des BDSM fällt, da das geknebelt sein mit Erniedrigung zu tun hat, für viele aber auch als sehr lustvoll empfunden wird. Was es dabei alles zu beachten gibt und nicht unterschätzt werden darf, darüber spricht Sexpertin Sandra Spick mit Mistress Aurora Nia Noxx!