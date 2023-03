Elektroschrott brannte bei Entsorgungsdienst Gojer

„Wir waren binnen fünf Minuten am Einsatzort“, berichtet Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Michael Kodal von der FF Kühnsdorf. Ein Arbeiter hatte gegen 16 Uhr Alarm geschlagen. Elektroschrott hatte sich aus noch ungeklärter Ursache entzündet. Die Arbeiter versuchten, noch selbst zu löschen. Vergeblich. Zum Glück waren die Einsatzkräfte so schnell zur Stelle. Weitere sechs Feuerwehren mussten alarmiert werden. „Es bestand jede Sekunde die Gefahr, dass etwas explodiert. Man weiß ja nicht, was da alles gelagert ist", so Kodal.