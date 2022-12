Innenministerium prüft Kobenzl erneut

Nach „Krone“-Infos waren am Dienstag zwei Experten des Innenministeriums gemeinsam mit dem Eigentümer im Kobenzl um sich einen aktuellen Eindruck der Lage zu verschaffen. Zwar brachte die Begehung einige Mängel und Einschränkungen zum Vorschein, aber nichts, was sich nicht mit überschaubaren Investitionen beheben ließe. So ist das Dachgeschoss nicht mehr nutzbar, es fehlen zum Teil Handläufe, Wegweiser und Fluchtweg-Schilder.