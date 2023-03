Wienerwald-Gemeinde hilft nach Erdbeben und Krieg

Nach den Erdbeben in der Südtürkei und Nordsyrien dauert die Not der Menschen an. Vielerorts fehlt der Zugang zu Nahrung, Trinkwasser oder einem warmen Schlafplatz. Hilfe kommt aus der ganzen Welt – auch aus einer kleinen Wienerwald-Gemeinde. Seit 2020 betreibt der Verein „Gablitz hilft“ nämlich ein Kinderhaus sowie eine Schule in Syrien. Nach den Beben organisierte man mit Spendengeldern unmittelbare Hilfe vor Ort. Mit der Unterstützung zahlreicher Helfer konnten etwa 370 Familien aus Jendires in ein neues Camp gebracht werden. Sie werden derzeit mit Zelten, Decken, Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Solarlampen versorgt.