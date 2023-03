Was für Teamchef Rangnick bei uns unlogisch ist

Oliver Glasner war in Frankfurt auch als Vortragender dabei. „Für mich ist er derzeit einer der spannendsten Trainer in Europa“, schwärmt Rangnick und erinnert sich an eine gemeinsame Jogging-Runde 2012 in Salzburg. Da bot sich Glasner, damals noch Sportkoordinator im Büro, als Co-Trainer von Roger Schmidt an. Rangnick war überrascht, schnell überzeugt: „Jetzt ist er ein Spitzentrainer, weil er nur richtige Entscheidungen getroffen hat.“ Ried, dann der LASK, Wolfsburg und die Eintracht - Rangnick: „Ein Musterbeispiel für die Entwicklung einer Trainerkarriere, die hätte man vorher nicht besser auf einen Zettel schreiben können.“