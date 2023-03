15 Tote bei Überschwemmungen in der Türkei

Sie sind in Notunterkünften untergekommen, die durch den Starkregen nun geflutet wurden. Bei den Unwettern kamen mindestens 15 Menschen ums Leben. Ein Toter sei etwa aus einer überfluteten Unterführung in Sanliurfa geborgen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Betroffen ist zudem die Nachbarprovinz Adiyaman, in der zwei Menschen ums Leben kamen.