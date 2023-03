Tamara Mascara: „Niveauvolle Comedy-Show für alle“

Ab April gibt es bei einem Brunch (mit Sekt, so viel das Herz begehrt) das Stück „Drag Reception“ zu sehen: Eine der bekanntesten Dragqueens Österreichs, Tamara Mascara, schlüpft dabei in die Rolle einer verrückten Hoteldirektorin - ganz passend, wie sie selbst meint. Was uns erwartet? Glamour, Glitzer, Comedy.