Wie die erste Hochzeit im Rapid-Stadion ablief

Trauung im Andachtsraum des Stadions

An die Hochzeit erinnert er sich noch so gut, als ob sie gestern gewesen wäre: „Es war eine standesamtliche Trauung im Andachtsraum. Es war nur der engste Familien- und Freundeskreis dabei. Wir hatten im Stadion eine Agape mit Sekt und Brötchen, haben wundervolle Fotos gemacht. Danach ging es mit einer Hummer-Limousine in den ersten Bezirk, wo wir weitergefeiert haben.“