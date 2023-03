Dürre: Venedig will nun Meerwasser entsalzen

Pegel großer Seen stark gesunken

Italien erlebt warme Wochen. Die Temperaturen im Norden des Landes liegen 1,44 Grad über dem Durchschnitt dieser Jahreszeit. Der Pegel großer Seen in Norditalien, wie der Gardasee, der Comer See und der Lago Maggiore, sind stark gesunken. Darunter droht die Landwirtschaft, massiv zu leiden, warnte der Bauernverband Coldiretti.