Rapid: Für Kasius auch tief in die Tasche greifen

Das nächste Ziel: Angriff auf die Top 3, also auf den LASK. „Wir können im Derby befreit drauflos spielen“, nickt auch Trainer Barisic. Dem es gelungen ist, eine Einheit zu formen, auch den Ersatzspielern (Strunz, Petrovic, Moormann) Selbstvertrauen einzuimpfen. So ließ Rapid keine einzige Tirol-Chance zu, blieb ständig am Drücker.