Drogen-Raser liefert Polizei wilde Verfolgungsjagd

Einen kreativen Fahrstil samt halsbrecherischem Tempo legte ein BMW-Fahrer auf der Westautobahn bei Loosdorf an den Tag. Nachdem der Rowdy mit 210 km/h an einer Zivilstreife vorbeigebrettert war, hefteten sich die Beamten an die Stoßstange des Rasers. Doch statt seine Geschwindigkeit zu drosseln, stieg der Mann aufs Gas. Im Zuge der wilden Verfolgungsjagd ging es kreuz und quer über alle Fahrspuren, bis dem Lenker über den Pannenstreifen die Flucht auf die S33 gelang.