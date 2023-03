Stiefvater packte zu: „Ich würde ihm nie wehtun!“

Blaue Flecken als Trotzreaktion abgetan

Ein Ort der Zuflucht war das wohl nicht: Der 25-Jährige sitzt jetzt als Angeklagter im Wiener Landesgericht. „Der Papa hat so gemacht“, erzählte der Kleine im Kindergarten, fasste sich dabei an den Hals. Im AKH Wien stellte man dann Verletzungen fest. Blaue Flecken im Nacken, für die der Stiefvater aber nicht verantwortlich sein will. Im Prozess kommen Geschichten auf: „Der Kleine hat oft die Luft angehalten“ - aus Trotz, bis er umfiel. Da habe er sich eben verletzt.