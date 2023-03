Japan lockert Richtlinien zum Tragen von Masken

Während es in vielen Ländern Europas Proteste gegen die Maskenpflicht während der Corona-Pandemie gab, waren Demonstrationen in Japan gegen den Mundschutz kein Thema. Japaner trugen konsequent Mundschutz, ob drinnen oder draußen, auch wenn es keine gesetzliche Verpflichtung, sondern lediglich eine Empfehlung dafür gab. Letztere wurden nun in den meisten öffentlichen Bereichen nun aufgehoben - an den Gewohnheiten der Japaner wird das wohl wenig ändern.