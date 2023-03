Die traumhaften Roben der 95. Oscar-Gala

Ebenfalls auf Silber setzte Eva Longoria in einer sehr tief dekolletierten Robe von Zuhair Murad. Sie wollte sich als „Discokugel“ kleiden, scherzte sie. „Die Leute können um mich herumtanzen, so glitzernd bin ich.“ Auch Jessica Chastain glitzerte, was das Zeug hielt. Sie trug eine schulterfreie Robe von Gucci mit schwarzer Schleppe. Kate Hudson sah in ihrer Glitzerrobe im Mermaid-Stil mit Volant-Ärmeln Louis Vuitton ebenfalls zauberhaft aus.