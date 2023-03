Hier bekommt man Blumen aus der steirischen Heimat

Unsere Blumen reisen im Flieger um die halbe Welt

Im Süden von Graz zieht er auf 32.000 m² in seinen Glashäusern vor allem Rosen und Gerbera. Und muss von dort mit der internationalen Konkurrenz mithalten. Hinter der weltweiten Blumen-Drehscheibe Niederlande (größter Exporteur und drittgrößter Importeur von Schnittblumen) sind die größten Exportländer Kolumbien, Ecuador, Kenia und Äthiopien – vier Entwicklungsländer, in denen weder sozial noch aus Sicht des Naturschutzes annähernd so hohe Standards wie in den europäischen Betrieben herrschen.