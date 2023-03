Erste Maturanten glänzen mit neuer Tierheim-App

Zum ersten Mal bringt die Handelsakademie Waidhofen an der Thaya mit ihrem speziellen Ausbildungszweig „Digital Business“ Absolventen hervor. In der neuen Schulform, die es in ganz Österreich knapp 20-mal gibt, werden vor allem Kenntnisse in den Bereichen Netzwerktechnik, Projektmanagement und Software-Entwicklung vertieft vermittelt.