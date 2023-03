Penis-Eklat um Kyle Walker: Das sagt Pep Guardiola

Frau begrapscht

Walker soll laut der englischen „Sun“ im Anschluss an Manchester Citys 2:0-Sieg über Newcastle United vergangenen Samstag in einer Bar gefeiert haben, wobei er stark alkoholisiert gewesen sein, mehrfach seine Hose heruntergezogen haben und vier Frauen seinen Penis gezeigt haben soll. Außerdem habe der Brite einer der Frauen an den Busen gefasst haben, so der Bericht.