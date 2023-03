Quad-Unfall endete für Lenkerin (29) fast im Häfn

Geldstrafe und Regressforderungen

Nachdem waghalsig ein Skidoo überholt wurde, kam es zum Unfall. Für zwei Mitfahrer endete die Fahrt schwer verletzt im Spital. „Es tut mir leid, was passiert ist“, zeigte die 29-Jährige vor Richter Norbert Hofer Reue. Die mehrfach und auch einschlägig vorbestrafte Frau schrammte schließlich nur knapp an einer unbedingten Haftstrafe vorbei. 10 Monaten bedingte Haft und 1600 Euro Geldstrafe nahm sie unter Tränen an. Auf die 29-Jährige werden nun aber wohl auch Regressforderungen der Versicherung zukommen.