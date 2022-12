Schlimmer Quad-Unfall: Hüttenmitarbeiter verletzt!

Die Fahrt mit einem Quad brachte zwei Einheimische (27 und 28) am Mittwochabend in See im Paznauntal (Tirol) vom Skigebiet direkt ins Krankenhaus. Das Hüttenpersonal wurden vom Fahrzeug geschleudert und teils schwer verletzt. Eine Ärztin musste mit der Gondel zum Unfallort gebracht werden.