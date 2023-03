Shiffrin bricht Rekord ++ Kampf um Meistergruppe

Ski-Queen Mikaela Shiffrin knackt beim Riesentorlauf in Aare den Stenmark-Rekord und kürt sich mit ihrem 86. Weltcup-Sieg zur erfolgreichsten Fahrerin aller Zeiten, die heimischen Bundesliga-Mannschaften hoffen auf die letzten Plätze in der Meistergruppe kurz vor der Teilung und Österreichs Tennis-Nummer-1 Dominic Thiem muss in Indian Wells bereits nach der Auftakt-Runde die Koffer packen.