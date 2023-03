Medikamente fehlen ++ Londons radikale Asyl-Pläne

Schutzsuchende haben in Europa eigentlich das Recht, Asyl zu beantragen. Doch Großbritannien will dieses Recht so weit wie möglich einschränken. Konkret sollen fast alle Migrantinnen und Migranten, die ohne offizielle Erlaubnis einreisen, zunächst in Unterkünften wie früheren Militärbasen oder Studierendenheimen festgehalten und dann „binnen Wochen“ nach Ruanda oder in andere Staaten ausgewiesen werden. Die Pläne könnten gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen.