Vorzeitiger Samenerguss - Sandra Spick klärt auf!

Für viele Männer ein Teufelskreis

Sandra Spick: „Für viele Männer ist es ein Teufelskreis. Es passiert einmal, dann ist eine Verunsicherung da. Beim nächsten Mal sagt die Stimme im Kopf: Ups, beim letzten Mal bist du aber schnell gekommen. Ist es dann erneut der Fall warten Männer beim dritten Mal schon richtiggehend darauf und dann passiert es sehr wahrscheinlich erneut. Und schon ist man in der Spirale gefangen, aus der es so schnell kein Entkommen gibt. Ohne die richtigen Tricks und Glaubenssätze, und die liefern wir in der neuen Folge.“