Weltfrauentag: Starke Stimmen, starke Frauen!

„Selbstvertrauen ist das A & O“ sagt Initiatorin Virginia Ernst. Sie selbst musste schon in ihrer Eishockey-Karriere erfahren, dass Männer und Frauen nicht gleich behandelt werden. Welche Frauen unsere Promis besonders inspiriert haben, was eine starke Frau ausmacht und welche Tipps Silvia Schneider & Co haben? Sehen Sie die besten Sager im Video!